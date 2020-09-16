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Новости мираПроисшествия

В костромском морге трупы вместо холодильников складируют на улице

Никита Брыкин

В Костроме разгорелся скандал после публикации снимка, сделанного у входа в городской морг: прямо у дверей лежали тела умерших, передает телеканал НТВ.

По словам сотрудника ритуальной службы, ему пришлось оставить привезенные тела прямо на улице. Они пролежали с часа ночи до 11 утра, прежде чем работники морга согласились забрать их. У ритуальщиков было направление на проведение патологоанатомического исследования от бригады скорой помощи, но на него якобы даже не взглянули.

Оказалось, в морге есть список компаний, которым позволено заниматься перевозкой умерших. Главврач медучреждения не отрицает, что такие бумаги, действительно, имеются. Речь идет о коммерсантах, выигравших специальный конкурс.

По словам медиков, они были вынуждены разработать такие правила, чтобы навести порядок в сфере похоронного бизнеса. Однако не было учтено, что к ритуальщикам нередко обращаются и родственники покойных.

Разбираться в ритуальном скандале предстоит прокурорам.

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