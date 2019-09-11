В Костроме фонарный столб чудом не убил ярославского бизнесмена

Накануне в Костроме возле музея деревянного зодчества произошел необычный инцидент.

Выяснилось, что фонарный столб упал на припаркованный автомобиль «Ford Focus», принадлежащий бизнесмену из Ярославля. Виной всему невнимательность водителя грузовика. Он привез щебенку на соседнюю площадку, выгрузил ее, а кузов опустить забыл. В итоге машина задела провода, которые потянули за собой фонарь, пишет КП.

Он упал на багажник иномарки. Мужчину спасло то, что он вышел из музея и сел на водительское сиденье. Власти Костромы намерены подать иск к виновнику случишвегося за порчу городского имущества.