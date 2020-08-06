В Кирово-Чепецке дорожные ямы заставили унитазами

В Кирово-Чепецке местные жители поставили в огромные дорожные выбоины унитазы. Таким образом они решили привлечь внимание властей к проблеем плохих дорог.

В огромных ямах можно было заметить унитазы, на которых красовалась надпись «дай 1 рубль на дорогу». Надо сказать, что способ «общения» с администрацией был выбран радикальный и действенный.

Не заметить такой перформанс было нельзя. Спустя короткий промежуток времени власти нашли способ и деньги залатать ямы, сообщает Readovka.