В Кирове осудили издевавшуюся над детьми воспитательницу

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Суд Первомайского района вынес приговор воспитательнице детского сада №67 в Кирове, которую признали виновной в жестоком обращении со своими подопечными. Об этом пишет «АиФ».

По словам родителей, женщина ругала, издевалась, оскорбляла их детей. Кроме того, она неоднократно поднимала на них руку. Результаты проверки подтвердили эту информацию, после чего девушку уволили из детсада.

Отметим, что злоумышленницу оштрафовали на 30 тысяч рублей и запретили ей в течение трех лет работать в образовательных учреждениях