В Казани откопали погребенных заживо людей

В понедельник, 11 мая, около дома № 14 по улице Жуковка в Кировском районе Казани двух мужчин завалило землей на глубине трех метров. Об этом пишет портал «Вечерняя Казань».
Сообщается, что рабочие рыли траншею. По словам очевидцев, сначала они пытались откопать пострадавших самостоятельно.
Вскоре на место происшествия прибыли спасатели, которым удалось вызволить двух «погребенных заживо» мужчин из земли. Их передали медикам. В Сети появились кадры с места случившегося.
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