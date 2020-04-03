В Казани дети играют и тренируются на крышах во время карантина

В Казани засняли на видео экстремальные занятия местных детей. Ребята тренируются и играют на крышах подъездов и домов. К таким поступкам детей подтолкнула ситуация с распространением коронавируса и введение карантина.

На опубликованном в Сети видеоролике можно заметить подростков, которые тренируются на крыше пристройки к панельной многоэтажке. Затем в кадре появляются детишки, играющие в футбол на козырьке подъезда дома.

В Сети восприняли видеоконтент с разным настроем. Одни в шутку отметили, что дети хотя бы таким образом могут выбраться на улицу. Другие посетовали, что режим самоизоляции не работает, сообщает Вечерняя Казань.