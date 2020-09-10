В Кабардино-Балкарии учительница заперла ученика в классе, а тот вышел в окно

3 сентября в городе Прохладный первоклассник выпрыгнул из окна школы из-за того, что учительница заперла его в классе, сообщает Mash.
Инцидент произошел в школе №2. У первоклашек последним уроком стояла физкультура. Учительница попросила школьников переодеться в спортивную форму, начала их торопить. Потерпевший занервничал, испугался и спрятался за парту. Преподаватель этого не заметила, собрала учеников, не персчитав их, и закрыла класс. Мальчик остался в кабинете один. Он подумал, что все ушли по домам и забыли его одного в школе. Первоклассник начал плакать и стучать в дверь. Никто не отвечал.
Тогда потерпевший решил хоть как-то выбраться из класса. Первоклассник скинул все вещи из окна на втором этаже, а затем и сам выпрыгнул. В результате мальчик сломал тазобедренный сустав.
Мама потерпевшего требует увольнения учительницы, но вот родители других учеников защищают преподавателя и говорят, что потерпевший сам виноват.