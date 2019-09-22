В Ингушетии ретивый конь сбросил наездника: видео

На территории Ингушетии сняли видеоролик, героем которого стал ретивый конь. Животное дерзко сбросило с себя наездника.

Кадры, снятые в поле, были размещены в паблике «Дух Ингушетии» в соцсети Инстаграм. При просмотре видео можно заметить, как молодой наездник пытается прокатиться на своенравном коне. Однако животное не дает себя обуздать.

Спустя пару секунд после начала движения конь вскочил на дыбы и резким движением отправил седока на землю. Парень вылетел с седла и пролетел вперед, жестко приземлившись, сообщает Телеканал Звезда.

Видео: соцсети