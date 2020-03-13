В Ингушетии произошла смертельная перестрелка — СМИ

Телеканал РЕН ТВ сообщает о смертельной перестрелке в Назрановском районе Ингушетии, в результате которой погиб один человек и ранены двое правоохранителей.

По предварительным данным, все началось с конфликта двух враждующих тейпов.

Уточняется, что мужчину убили в ходе перестрелки, после чего полицейские получили ранения в попытке задержать участников конфликта. По другой версии, конфликтующие открыли огонь по стражам порядка, один из участников конфликта тейпов получил смертельное ранение ответным огнем.

Информация проверяется. Официального подтверждения не поступало.