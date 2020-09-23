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Новости мираОбщество

В Ингушетии из-за смертельной аварии запретили свадебные кортежи

Иван Федоров
Стоп-кадр видео "Чудовищная авария со свадебным кортежем попала на видео. Трое человек погибли"

В Ингушетии старейшины запретили свадебные кортежи и стрельбу в воздух на празднике после смертельной аварии с множеством машин, сообщает Mash. 

Некоторое время назад на трассе “Майское-Назрань” произошла смертельная авария с участие свадебного кортежа. В результате ДТП погибли трое людей, а семь детей остались сиротами. Именно после этого имамы и старейшины решили ввести запрет. 

Теперь в свадебном кортеже может быть не более четырех машин. За несоблюдение этой меры будет выписываться штраф в размере 50 000 рублей. Если же нарушитель откажется платить, то целая община от него отречется.

Страшную аварию записал видеорегистратор, который стоял на одной из машин.

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