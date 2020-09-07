В Ингушетии три человека погибли в результате аварии со свадебным кортежем. Видео

-

В результате ДТП со свадебным кортежем погибли три человека, сообщает газета “Комсомольская правда”.

Несколько машин ехали в свадебном кортеже по трассе “Майское-Назрань”, но каждый водитель хотел ехать рядом с машиной невесты и жениха. Из-за этого желания один автомобиль начал обгонять целый кортеж по встречной полосе, а следом за ним ехал Mercedes. Иномарка, видимо, не желала ехать за кем-то, поэтому решила обогнать сразу две машины: ту, которая ехала по своей полосе, и ту, которая уже начала обгон. В результате, встречный автомобиль ВАЗ-2115 совершил лобовое столкновение с Mercedes.

По предварительной информации, в ДТП погибли три человека.