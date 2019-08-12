В Гусеве рядовой сломал челюсть сослуживцу за перекус около полуночи

В городе Гусеве рядового военнослужащего осудили на два года условно за нанесение травм средней степени тяжести своему сослуживцу. ЧП случилось примерно в полночь 17 ноября минувшего года.

Потерпевший решил устроить ночной перекус в помещении делопроизводства. Данный поступок вызвал гнев у второго рядового. Не стерпев, военнослужащий нанес три удара кулаком по лицу сослуживца. В итоге у пострадавшего был диагностирован открытый перелом нижней челюсти слева со смещением отломков. Медики констатировали причинение здоровью избитого вред средней тяжести.

По итогам расследования нападавший признал свою вину перед потерпевшим. Калининградским гарнизонным военным судом рядового приговорили к двум годам условно. Также ему назначен испытательный срок продолжительностью в один год, сообщает Новый Калининград.