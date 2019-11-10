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В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Климатическая зима наступит в России только в середине декабря. Об этом рассказал «Российской газете» и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, пока же для синоптиков идёт предзимье – именно так они называют естественный синоптический период между осенью и зимой. Начинается предзимье в середине октября, а завершается 15-20 декабря. 

Также «Российская газета» отмечает, что следующая неделя в России будет теплее нормы, предстоящую зиму синоптики также ожидают не слишком холодной. 

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