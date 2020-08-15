В Екатеринбурге супруги устроили потасовку с охраной ТЦ из-за масок

Накануне в Екатеринбурге в ТЦ «Фан-Фан» у одной из посетительниц с сотрудниками охраны разгорелся конфликт, пишет «КП».

Сообщается, что охранники не хотели пускать женщину без маски в здание. Из-за начавшейся потасовки она позвала на помощь своего супруга. На опубликованных кадрах видно, как охранники держат мужчину, а супруг посетительницы и ругается с ними.

Женщина рассказала, что шла на тренировку. Ее толкнул охранник.

«Потому что они мне втюхивали маску за 20 рублей, а я хотела купить ее в аптеке. У меня в голове не укладывается этот беспредел. Толкнуть меня на входе и потом это отрицать. Удерживать моего мужа втроем», – отметила она.

Реклама

На мужчину охранники торгового центра надели наручники. По результатам разбирательства посетители ТЦ были привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Позже супруги пришли в полицию вновь. Они написали заявление на охрану торгового центра. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку.