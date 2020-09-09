В Екатеринбурге мужчина выстрелил в ребенка из-за мата

Житель Екатеринбурга выстрелил в 12-летнего мальчика из пневматического пистолета. Об этом пишет портал «E1.RU».

Инцидент произошел 30 августа во дворе дома № 18а на улице Кунарской. Мама пострадавшего рассказала, что в тот вечер мужчина сначала стрелял в детей бумажными пулями, а потом перешел на железные.

«Они там кричали, видимо, матюкались. Он кричал: «Еще раз мат услышу, буду стрелять». Сын решил, наверное, проверить, сказал «бляха-муха», — пояснила она.

После этого злоумышленник выстрелил в ее сына из пневматического пистолета железной пулей. Мальчику вытащили ее под местным наркозом и наложили швы. Пока ребенок не выходит из дома, боится ребят во дворе.

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Женщина отметила, что с помощью асоциальных подростков мужчина устроил травлю ее ребенку. Она обратилась в полицию. Сейчас ведется проверка. По ее итогам будет принято обоснованное решение.