В ЕАО мать-одиночка била и морила детей голодом

Рассмотрено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы села Ленинское в Еврейской автономной области, которую признали виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей. Об этом пишет портал «ЕАО Media».
Сообщается, что мать-одиночка не пыталась устроиться на работу, будучи трудоспособной. Семья проживала в антисанитарных условиях. Женщина не обеспечивала детей полноценным питанием и необходимой одеждой, допускала факты жестокого обращения с ними.
В результате это привело к нарушению физического и психического здоровья детей. Злоумышленнице назначили наказание в виде в виде 350 часов обязательных работ.
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