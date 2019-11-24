В Благовещенске бабушке пришлось сыпать реагенты, чтобы перейти дорогу

В Благовещенске местные жители засняли на видео необычный момент. Одна из женщин засняла, как старушка борется с гололедом.

На кадрах можно заметить, как пожилая женщина переходит дорогу. Ей тяжело это сделать из-за гололеда. Для того, чтобы преодолеть сложный участок пути, пенсионерка посыпает дорогу впереди себя песком. Автор видео уточняет, что контент снят на территории населенного пункта Серышево в Амурской области и обвиняет коммунальщиков в бездействии.

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Сложная ситуация на дорогах в данном регионе образовалась после того, как 22 ноября был дождь, а утром 23 ноября температура воздуха упала. После этого дороги покрылись ледяной коркой., сообщает РЕН ТВ.