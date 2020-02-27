В Башкирии шофер маршрутки помог бабушке и был оштрафован

В Стерлитамаке (Башкортостан) водитель маршрутки помог старушке, которая не могла подняться из сугроба и был наказан за это. Чтобы оказать помощь потерпевшей, шоферу пришлось нарушить ПДД. Именно за это мужчина получил серьезный штраф.
Момент инцидента был заснят на камеру и появился в соцсети ВКонтакте. При просмотре ролика видно, как водитель маршрутного автобуса пересекает две сплошные линии разметки на дороге, чтобы очутиться рядом со старушкой, пострадавшей от снега.
Около женщины он останавливается, потому что заметил, как снег с крыши упал на женщину. Автомобилист помог потерпевшей. Автор видео отметил, что за такой поступок его оштрафовал сотрудник ДПС, выписав квитанцию на 5 000 рублей, сообщает Вечерняя Казань.