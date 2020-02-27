В Башкирии шофер маршрутки помог бабушке и был оштрафован

В Стерлитамаке (Башкортостан) водитель маршрутки помог старушке, которая не могла подняться из сугроба и был наказан за это. Чтобы оказать помощь потерпевшей, шоферу пришлось нарушить ПДД. Именно за это мужчина получил серьезный штраф.

Момент инцидента был заснят на камеру и появился в соцсети ВКонтакте. При просмотре ролика видно, как водитель маршрутного автобуса пересекает две сплошные линии разметки на дороге, чтобы очутиться рядом со старушкой, пострадавшей от снега.

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Около женщины он останавливается, потому что заметил, как снег с крыши упал на женщину. Автомобилист помог потерпевшей. Автор видео отметил, что за такой поступок его оштрафовал сотрудник ДПС, выписав квитанцию на 5 000 рублей, сообщает Вечерняя Казань.