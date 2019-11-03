На главную Новости мира В АвтоВАЗе объяснили «хлипкость» кузова своих машин
Новости мираОбщество

В АвтоВАЗе объяснили «хлипкость» кузова своих машин

Специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал в очередном выпуске «В самом деле», почему многие автолюбители указывают на «хлипкость» кузова машин производителя. Об этом пишет SpeedMe.

По его словам, внешние панели кузова штампуются из тонкой, пластичной стали. При этом при создании каркаса безопасности используется массивная сталь толщиной в миллиметр и более.

«К тому же в кузове используется много деталей из стали повышенной прочности», – отметил Березий.

Он приводит в пример модель Lada Vesta, в которой усилены стойки лобового стекла, лонжероны, элементы пола и порогов.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»