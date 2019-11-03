В АвтоВАЗе объяснили «хлипкость» кузова своих машин

Специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий рассказал в очередном выпуске «В самом деле», почему многие автолюбители указывают на «хлипкость» кузова машин производителя. Об этом пишет SpeedMe.

По его словам, внешние панели кузова штампуются из тонкой, пластичной стали. При этом при создании каркаса безопасности используется массивная сталь толщиной в миллиметр и более.

«К тому же в кузове используется много деталей из стали повышенной прочности», – отметил Березий.

Он приводит в пример модель Lada Vesta, в которой усилены стойки лобового стекла, лонжероны, элементы пола и порогов.