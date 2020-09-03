В Архангельске не успевают выполнить федеральный проект по благоустройству

Архангельск не успевает выполнить работы по благоустройству, деньги на которые выделили городу по федеральной программе “Формирование городской среды”, сообщает Regnum со ссылкой на региональное правительство.

Несмотря на то, что сумма была получена вовремя, городские чиновники не выполнили августовский план, не профинансировали работы в сквере на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта.

Работы не выполнены и в других местах: готовность двух объектов по улице Ленинской и Дзержинской составляет 16% и 10% соответственно. В самом начале муниципалитет говорил, что все работы по данному проекту будут завершены к 1 сентября.