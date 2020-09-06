Украинская учительница убила своего мужа и ранила дочь

В ночь с 4 на 5 сентября, украинская учительница из Ровно расстреляла своего мужа и ранила дочь, сообщает LIFE со ссылкой на Национальную полицию.

45-летний мужчина скончался от полученных травм, а 13-летнюю дочь с множественными ранениями грудной клетки госпитализировали.

Сама же женщина попыталась покончить жизнь самоубийством, однако с пулевыми и ножевыми ранениями была доставлена в больницу.

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На месте преступления полицейские изъяли травматическое оружие и револьвер. В ведомстве отметили, что семья ранее не привлекала внимание правоохранительных и других органов.









Фото Национальной полиции