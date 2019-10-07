Учёные назвали продукты, которые защищают от рака груди

Исследователи из университета штата Нью-Йорк выяснили, что дамы, которые регулярно включают в свой рацион лук и чеснок, значительно реже страдают от злокачественных опухолей груди. Об этом, со ссылкой на отчёт в журнале Nutrition and Cancer, сообщает «Вечерняя Москва».



Врачи заметили, что жительницы Пуэрто-Рико болеют раком груди гораздо реже, чем жительницы США. Выяснилось, что причиной этого может являться регулярное употребление в пищу соуса софрито, при приготовлении которого используется и лук, и чеснок.



Расчёты показали, что употребление софрито в пищу дважды в день сокращает риск развития рака груди на 67%. Как эти продукты влияют на развитие рака, учёные не выясняли, но ссылаются в своём отчёте на работы коллег, подтвердившие противоопухолевую активность лука и чеснока. При этом критики исследователей отмечают, что в состав соуса входят также и помидоры, содержащие ликопин. О его противоопухолевых свойствах известно уже давно. Также полезны для здоровья и оливковое масло с приправами, используемые для приготовления софрито.

