Ученый раскрыл две опасности для РФ от изменения климата

Главной опасностью для благосостояния России являются засуха и таяние вечной мерзлоты. Об этом РИА Новости сообщил глава кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

По словам специалиста, российские ученые рассчитали, что у 2050 году ущерб от таяния вечной мерзлоты для экономики РФ будет очень серьезным. Он составит восемь с половиной процентов от ВВП.

Кислов отметил, что проявление засухи и ущерб от нее зависят не только от стихии. Эксперт полагает, что данная проблема объясняется «человеческой глупостью», когда ведется строительство в тех местах, где делать это запрещено, сообщает РЕН ТВ.