«Учебный бум» произошел в Орловской области из-за пандемии

Из-за пандемии в Орловской области произошел «учебный бум». Об этом сообщает «Орелград».

Это произошло благодаря нацпроекту «Демография». Он предусматривает обучение граждан предпенсионного возраста за бюджетный счет. В основном, программа рассчитана на безработных, однако обучение может пройти и работающий человек, но по направлению от своей организации.

— План обучения был в 2,5 раза перевыполнен: вместо запланированных 295 человек были направлены на обучение 737. В 2020 году были расширены возрастные рамки, что позволило принять участие в проекте гражданам от 50 лет и старше. Кроме того, в текущем году появилась возможность оплаты проезда и проживания граждан в процессе прохождения профобучения. Все это вызвало, как говорят в управлении, настоящий «учебный бум», — говорится в сообщении.

В общей сложности в текущем году на обучение планируется отправить 220 пожилых людей. При этом в программе уже приняли участие более 300 человек.