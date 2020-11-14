«Учебный бум» произошел в Орловской области из-за пандемии

Из-за пандемии в Орловской области произошел «учебный бум». Об этом сообщает «Орелград».
Это произошло благодаря нацпроекту «Демография». Он предусматривает обучение граждан предпенсионного возраста за бюджетный счет. В основном, программа рассчитана на безработных, однако обучение может пройти и работающий человек, но по направлению от своей организации.
В общей сложности в текущем году на обучение планируется отправить 220 пожилых людей. При этом в программе уже приняли участие более 300 человек.