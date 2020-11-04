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Новости мираПроисшествия

Убийца мужчины из-за ссоры в родительском чате просил домашний арест

Никита Брыкин

Суд в Волгограде оставил под арестом Арсена Мелконяна, который подозревается в избиении до смерти Романа Гребенюка из-за ссоры в родительском чате, об этом передает телеканал РЕН ТВ.

Подчеркивается, что суд отказал изменить меру пресечения обвиняемому на домашний арест. Его заключили под стражу до 24 декабря.

Как сообщалось ранее, мужчину зверски избили в отделении банка. По предварительной версии, сестра нападавшего попросила разобраться с оскорбившим ее обидчиком.

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Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пострадавший умер в реанимации.

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