У руководителя смоленской организации арестовали «Porsche» за долги по налогам

У руководителя смоленской организации арестовали автомобиль «Porsche» за долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
В установленный законом срок исполнитель не выплатил долг и не явился в отделение после извещений судебных приставов.
Смолянину было вручено требование о предоставление машины для ареста, однако мужчина предпочел проигнорировать полученное требование. Тогда приставы решили самостоятельно отыскать автомобиль. Они прибыли по установленному адресу и обнаружили нужный автомобиль на придомовой территории.
Когда мужчина понял, что может остаться без машины, то решил уплатить свой долг. В результате принятых мер значительная часть налоговой задолженности была оплачена должником.
В настоящее время работа по взысканию налогового долга продолжается, а в случае неуплаты задолженности арестованный автомобиль будет передан на принудительную реализацию.