У руководителя смоленской организации арестовали «Porsche» за долги по налогам

У руководителя смоленской организации арестовали автомобиль «Porsche» за долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

— В отделении УФССП по Смоленской области находится дело о взыскании налогов и недоимок с ООО на общую сумму более четырех миллионов рублей. Зная о задолженности руководитель организации-должника без уважительных причин уклонялся от уплаты долга, — рассказали в пресс-службе управления.

В установленный законом срок исполнитель не выплатил долг и не явился в отделение после извещений судебных приставов.

Смолянину было вручено требование о предоставление машины для ареста, однако мужчина предпочел проигнорировать полученное требование. Тогда приставы решили самостоятельно отыскать автомобиль. Они прибыли по установленному адресу и обнаружили нужный автомобиль на придомовой территории.

— На место приехал и сам должник. При нем судебный пристав составил акт ареста иномарки. «Porsche» погрузили на эвакуатор и доставили на специализированную стоянку, — говорится в сообщении.

Когда мужчина понял, что может остаться без машины, то решил уплатить свой долг. В результате принятых мер значительная часть налоговой задолженности была оплачена должником.

В настоящее время работа по взысканию налогового долга продолжается, а в случае неуплаты задолженности арестованный автомобиль будет передан на принудительную реализацию.