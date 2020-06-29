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Новости мираПроисшествия

У больницы в Коммунарке нашли пакеты для перевозки трупов

Никита Брыкин
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В полиции проверят, как пакеты для трупов могли попасть за пределы московской больницы в Коммунарке. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Ранее появилась информация, что рядом с медучреждением якобы нашли пакеты, в которых находились медицинские карты и документация по умершим пациентам, а также бирки от трупов и зараженная кровь.

Как сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности.

При этом он подтвердил, что в километре от учреждения обнаружили пакеты для перевозки тех умерших.

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