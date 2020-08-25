Трое погибли, двое пострадали в ДТП с дорожной техникой под Петербургом

Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате ДТП с участием легковушки и дорожной техники в Ленинградской области. Автокатастрофа случилась на трассе «Сортавала» во Всеволожском районе.

Как сообщает Лайф, легковой автомобиль Volkswagen Passat протаранил КамАЗ. После этого он врезался в автомобиль рабочих, наносивших дорожную разметку.

В итоге смертельные травмы получили водитель немецкого седана и два пассажира этой машины. Кроме того, травмированными оказались двое рабочих. Они выжили.

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По факту случившегося ведется проверка. Выясняются причины ДТП.