Трое мужчин связали и ограбили двух женщин в Ленобласти

Полицейские задержали троих подозреваемых (в возрасте от 30 до 41 года) в нападении на двух жительница деревни Коцелово Ленобласти. Об этом пишет портал «Невские Новости».
По предварительной версии, злоумышленники зашли через незапертую входную дверь в дом по улице Гончарной. Грабители не стали церемониться и связали одну из находившихся в помещении женщин. Другую жертву они заперли.
В итоге преступники похитили ценные вещи: три мобильных телефона, ювелирные изделия, три ноутбука, а также деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
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