Третьяк поддержал идею сокращения госфинансирования спорта

Депутат Государственной Думы РФ и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился своим мнением о планируемых законодательных изменениях в сфере финансирования спорта. Весной в СМИ проходила информация, что готовится ряд законопроектов на тему сокращения финансирования государством профессиональных атлетов и команд.
При этом легендарный хоккейный вратарь и функционер отметил, что из-за последствий эпидемии ковида многие частные инвесторы ввиду своих проблем не могут оказывать широкую поддержку спорту.
Партия «Новые люди», созданная всего полгода назад, по итогам прошедшего 13 сентября Единого дня голосования получила представителей во всех региональных парламентах. В том числе и в Рязанской областной Думе.
В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант».
- «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних...