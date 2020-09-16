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Третьяк поддержал идею сокращения госфинансирования спорта

Иван Федоров

Депутат Государственной Думы РФ и президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поделился своим мнением о планируемых законодательных изменениях в сфере финансирования спорта. Весной в СМИ проходила информация, что готовится ряд законопроектов на тему сокращения финансирования государством профессиональных атлетов и команд.

— Мы однозначно поддерживаем политику государства по сокращению государственного финансирования профессионального спорта, — заявил Третьяк«Известиям». — Профессиональные клубы должны сами находить финансирование. Но это не означает, что государство должно прекратить или сократить финансирование сборных команд и их подготовку к главным международным турнирам. Надо помнить,что игроки приходят из клубов и мы должны их поддерживать, потому что, участвуя в чемпионате и неся расходы, они готовят их к сборной. Надо это уважать и не сбрасывать со счетов.

При этом легендарный хоккейный вратарь и функционер отметил, что из-за последствий эпидемии ковида многие частные инвесторы ввиду своих проблем не могут оказывать широкую поддержку спорту.

— Сейчас, во время пандемии, многие компании, которые могли бы помочь, сами оказались в сложном положении, — подчеркнул Третьяк. — А ведь именно они могут стать основой содержания команд. Есть еще продажа билетов, но не во время пандемии, когда их распространение ограничено. Та же НХЛ сейчас выживает только за счёт телевидения и рекламы на бортах. У нас, к сожалению, у телевидения нет таких больших денег, чтобы платить КХЛ за трансляции, дав клубам возможность покрывать расходы на хоккеистов. Поэтому государство помогает некоторым просто выжить. Конечно, организаций вроде ЦСКА, СКА или «Ак Барса» за счёт крупных спонсоров ещё могут быть устойчивыми. Но у остальных этого нет. И, если сейчас отказаться от государственного финансирования, я не знаю, как наш хоккей выживет.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:«Хотим провести домашний этап Евротура с болельщиками»

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