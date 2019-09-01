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Тормозил 100 метров и все же погиб: под Астраханью случилось смертельное ДТП

31 августа в Наримановском районе Астраханской области случилось страшное ДТП. Оно унесло жизнь 60-летнего жителя республики Калмыкия.

Примерно в 11.30 на 72-ом километре автодороги Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь («Калмычка») водитель Mercedes GLC300 потерял контроль над своим транспортным средством. После этого машина слетела с дороги на обочину, а затем перевернулась. Тормозной путь разбившегося автомобиля составил 100 метров.

Автомобилист получил смертельные травмы и скончался на месте ЧП. По факту произошедшего ведется расследование, сообщает Пункт-А.

Фото: пресс-служба УМВД по АО

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