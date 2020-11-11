Таскавшую ребенка за волосы новосибирскую медсестру уволили

В Новосибирске в клинической туберкулезной больнице уволили медсестру больницы после появления видео, на котором она берет ребенка за волосы и кидает его на кровать, пишет «Москва 24».

По словам автора ролика, злоумышленница регулярно предпринимает подобные действия. В итоге медсестра написала объяснительную записку, в которой рассказала, что взяла ребенка за волосы, чтобы он не упал из-за того, что якобы поскользнулся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанной осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением».