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Таксист вылетел из салона авто после ДТП с джипом

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Фото — скриншот из видео

24 апреля на территории города Кемерово случилась серьезная авария с участием автомобиля такси и внедорожника Toyota. Момент ДТП был заснят на видеорегистратор.

При просмотре видео можно заметить, что таксист выехал на пересечение двух улиц и решил выполнить левый поворот. В это время в Chevrolet влетел на полной скорости внедорожник Toyota, который двигался перпендикулярно такси.

В результате столкновения водитель вывалился из салона своей машины на асфальт. На видео можно заметить, что падение было очень серьезным, мужчина не мог самостоятельно подняться после «полета». По словам очевидцев, потерпевший мужчина выжил. Его срочно доставили в больницу.

По факту произошедшего ведется расследование. Правоохранители выясняют степень виновности водителей, сообщают Вести.

Ранее сообщалось, что двое попали в больницу из-за пьяного угонщика-рецидивиста

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