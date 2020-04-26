Правоохранители вышли на организатора массовой вечеринки в Бутово

Правоохранители выяснили, кто был организатором шумной массовой вечеринки в Бутово. Напомним, мероприятие прошло в одном во дворе ЖК «Бутово-парк» в Подмосковье.
Как сообщает РЕН ТВ, «полицейские установили», кто является организатором массового гуляния. Ранее в Сети было опубликовано видео с места событий.
Отметим, что жители Бутово написали заявление в правоохранительные органы о том, что в ЖК был нарушен режим самоизоляции. На место вечеринки приехали наряды полиции, участники массового мероприятия были разогнаны.
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