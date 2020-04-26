Воскресенье, 26 апреля, 2020
9.4 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Правоохранители вышли на организатора массовой вечеринки в Бутово

Алексей Агеев

В России возбуждено уголовное дело за срыв дистанционных занятий

Новости мира
Главным следственными управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу по поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина, проведена проверка по факту совершения...
Узнать больше

В России зафиксировали всплеск жалоб на отказ в кредитных каникулах

Новости мира
Защитники прав заемщиков фиксируют лавинообразный всплеск жалоб граждан, которые не могут получить кредитные каникулы. Такие выводы сделали аналитики проекта ОНФ «За права...
Узнать больше

Задержанный выместил злобу на машине ДПС в Петербурге

Новости мира
В Петербурге неадекватный мужчина выместил злость на автомобиле полиции. Это произошло после того, как стражи порядка задержали буйного гражданина.
Узнать больше
-

Правоохранители выяснили, кто был организатором шумной массовой вечеринки в Бутово. Напомним, мероприятие прошло в одном во дворе ЖК «Бутово-парк» в Подмосковье.

Как сообщает РЕН ТВ, «полицейские установили», кто является организатором массового гуляния. Ранее в Сети было опубликовано видео с места событий.

Отметим, что жители Бутово написали заявление в правоохранительные органы о том, что в ЖК был нарушен режим самоизоляции. На место вечеринки приехали наряды полиции, участники массового мероприятия были разогнаны.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновилась информация о числе заражённых коронавирусом жителей Рязани

Новости Рязани
По состоянию на 13 часов воскресенья, 26 апреля, в Рязани зарегистрировано 376 человек с подтверждённым и условно подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила...
Узнать больше

Рязанец принял участие в программе «Слабое звено»

Видео
Житель Рязани по имени Павел принял участие в программе «Слабое звено», которая теперь выходит на телеканале «Мир 24».  Павлу...
Узнать больше

В Рязанской области на коронавирус проверяют 1680 человек

Коронавирус Рязань
В Рязанской области проверяют на коронавирус 1680 человек. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 2584 человека медицинское наблюдение уже прошли,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области женщина убила и расчленила знакомую

Новости Рязани
По данным следствия, утром в субботу, 25 апреля, на одной из улиц в Скопине был обнаружен фрагмент тела человека.
Узнать больше

В Рязанской области выявлено ещё 63 случая заражения коронавирусом

Коронавирус ТОП
Число заражённых коронавирусом в Рязанской области увеличилось до 602. За сутки заболели ещё 63 человека. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона. 
Узнать больше

Рязанская медсестра показала, как выглядят её коллеги в период пандемии

Новости Рязани
Королёва написала, что медработники пытаются сделать всё, что в их силах, подчеркнув, что всё будет хорошо.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Слава земли Рязанской. Учёные и изобретатели

Акценты
Рязань – родина многих известных учёных и изобретателей. Они не только совершили открытия в самых разных областях науки, но и нашли практическое...
Узнать больше

Как читать новости, чтобы они не раздражали

Акценты
"СМИ нагнетают", "СМИ раздувают", "СМИ сеют панику", "Да разогнать все эти СМИ, достали уже"… Сегодня каждый второй считает своим долгом посвятить никчемности...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Герои Советского Союза

Акценты
От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+