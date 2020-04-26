Двое попали в больницу из-за пьяного угонщика-рецидивиста

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Фото — Сухроб Шоев

25 апреля в Челябинске полицейские организовали погоню за пьяным угонщиком автомобиля. Оперативное мероприятие завершилось жесткой аварией с пострадавшими. Момент ДТП был записан на камеру и оказался в распоряжении Вестей.

Росгвардейцами в городе был замечен Hyundai Accent, водитель которого явно превышал скорость и вел автомобиль агрессивно. Спустя какое-то время автомобилист протаранил столб, однако после этого не остановился, а продолжил движение. Когда стражи порядка последовали за лихачом, он устроил жесткую аварию на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев. Он вылетел на перекресток на красный свет и протаранил автомобиль такси марки Kia.

В итоге травмированными оказались 54-летняя водитель такси и пассажир ее машины. Они были госпитализированы. Виновник ЧП был задержан. Оказалось, что мужчина 1993 года уже был осужден, а его автомобиль угнан.

Ранее мы писали, что в Башкирии устроили вечеринку, проигнорировав COVID-19

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