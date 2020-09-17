Свора бездомных собак набросилась на 8-летнюю девочку в Приморье

В Находке свора бездомных собак набросилась на 8-летнюю девочку, пишет «КП».

Инцидент произошел на улице Пограничная. По предварительным данным, на ребенка напали три собаки. Одна из них схватила девочку за ногу и протащила по асфальту несколько метров в сторону помойки. Девочка плакала и кричала, зовя на помощь. Спас ее случайный прохожий.

«Он принес мне мою 8-летню дочь на руках. Она была вся в крови. А на ее правой голени были дырки – следы от укуса. Раны очень глубокие», – рассказала мать пострадавшей.

Женщина отвезла ребенка в травмпункт, теперь ее ждет курс лечения, который продлиться вплоть до декабря. Оказалось, стая набросилась еще и на пятилетнего мальчика. Чтобы обезопасить детей от трагедии, жительница Находки пошла в СК. Она уже написала заявление в ведомство и планирует обратиться еще и в УМВД.

Теперь оперативникам предстоит выяснить, кто виновен в травмах ребенка и кто понесет за них ответственность. Организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).