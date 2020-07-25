Стюардессы рассказали, как выжить при экстренной посадке

Бортпроводники рассказали, как спастись во время экстренной посадки авиалайнера. Уточняется, что собранные порталом Express советы не раздают во время объяснения правил безопасности полета.

Так, бортпроводница посоветовала туристам по спинкам сидений сосчитать количество рядов, отделяющих их ближайшего аварийного люка. Это поможет спастись во время задымления салона, когда придется вслепую пробираться к спасительному выходу.

Кроме того, следует следить за реакциями стюардесс и стюардов, чтобы подготовить себя к экстренной ситуации и резким командам командира судна. Если бортпроводники спокойны даже в ситуации с турбулентностью, значит, ситуация под контролем пилотов, если стюарды на нервах, значит, впереди ждут неприятности, сообщает Пятый канал.