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Новости мираОбщество

Стали известны цены на новый iPhone 12 в России

Елена Лобанова

Стало известно, сколько будет стоить новый iPhone 12 в России и США. Все цены приводит РИА «Новости» со ссылкой на GSMArena. 

Так, самый дорогой телефон от Apple будет стоить $1 399, а это около 110 000 рублей.  Помимо большого iPhone выйдет и мини-вариант. Такой телефон на 64 Гб будет стоит примерно 50 600 рублей ($649). Россияне отдадут около 54 500 рублей ($699) за iPhone 12 mini на 128 Гб и примерно 62 300 рублей ($799) за смартфон на 256 Гб.

В целом, цены на iPhone 12 будут варьироваться от 58 400 рублей ($749) до 70 100 рублей ($899). Такая разница связана с объемом накопителя. Apple выпустит еще и iPhone 12 Pro, цена на который стартует с 77 900 рублей ($999). А такую же модель, но на 512 Гб покупатель сможет приобрести за 101 300 рублей ($1 299). Самая большая модель iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма будет стоить 110 000 рублей ($1 399). 

Напомним, презентация Apple назначена на 13 октября.

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