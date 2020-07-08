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Новости мираПроисшествия

Спор о лишнем весе завершился смертельной резней в Татарстане

Алексей Агеев
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34-летнего мужчину зарезали ночью в Набережных Челнах. Тяжелые ранения получили две девушки. Инцидент произошел после спора о лишнем весе.

Как сообщает Вечерняя Казань, к людям, находившимся рядом с подъездом подошли парень и девушка. Представительницы слабого пола стали выяснять отношения из-за того, что одна из них назвала другую толстой. Конфликт перерос в драку с тасканием друг друга за волосы.

В это время молодой человек выхватил нож и стал всех резать. Смертельное ранение он нанес другому парню, также множество ран нашли после разборки на теле девушек. Потерпевших срочно отвезли в реанимационное отделение больницы.

Представители СКР прокомментировали инцидент и заявили, что подозреваемый в совершении убийства признал свою вину. Расследование продолжается.

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