Спецтехнику для борьбы с COVID-19 создали в Челябинске

Фото — Лайф

Недавно по улицам Челябинска прошла тяжелая техника, которая обработала город спецсоставами от COVID-19. Для борьбы с эпидемией используются грузовики марки «Урал».

Как сообщает Лайф, под спецтехнику для противодействия коронавирусу переоборудовали советские грузовики для очистки аэродромов от гололёда. Создатели прикрепили установку с двигателем от истребителя МиГ-15. Она способна распылять крупное облако перекиси.

Фото — Лайф

Производители успели сообщить, что они готовы наладить массовую сборку подобной техники. Специалисты смогут собрать четыреста аналогичных машин для других субъектов РФ.