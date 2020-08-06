Сотрудница библиотеки пыталась заживо сжечь свою коллегу

В Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы библиотеки, которая пыталась заживо сжечь свою коллегу. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело в отношении 43-летней женщины завели по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). По версии следствия, всё произошло днём 5 августа в помещении Корочанской центральной районной библиотеки. Между двумя сотрудницами возникла ссора, в ходе которой подозреваемая со спины облила коллегу горючей смесью и подожгла. К счастью, пострадавшей успели вовремя оказать помощь и она осталась жива.

Подозреваемая допрошена, она признала свою вину. Женщине назначена психиатрическая экспертиза. Следствие просит суд назначить ей в качестве меры пресечения в виде заключения под стражу.