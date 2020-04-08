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Составлен ТОП-5 фейков о COVID-19

Тема пандемии коронавируса не только захватила здоровье жителей всего мира, но и СМИ. С каждым днем появляется все больше информации о COVID-19. При этом далеко не все сведения являются проверенными и правдивыми. Поэтому эксперты из издания «Интерфакс» составили список самых распространенных фейков о страшной эпидемии.

Все выбранные темы касаются теории происхождения COVID-19. Они попали в ТОП-5 благодаря числу публикаций: версии нашли больше всех откликов в различных СМИ и соцсетях. Так, первую строчку занимает мнение о том, что коронавирус изобрели американцы. На второй строчке утверждение о том, что COVID-19 является разработкой китайских ученых. Замыкает ТОП-3 версия о том, что источником коронавирусной пандемии стали 5G-вышки.

Предпоследнее место рейтинга занимает позиция о том, что COVID-19 прилетел из космоса. А вот закрывает список мнение, которое гласит: создание вируса профинансировал Билл Гейтс.

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