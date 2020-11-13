Смоленские ВУЗы продолжают уходить на дистанционный режим обучения из-за коронавируса

Смоленские ВУЗы постепенно переходят на дистанционный режим обучения. Все из-за роста количества заболевших COVID-19 и ОРВИ. Об этом пишет «Важное в Смоленске».
Так, с 13 ноября по 6 февраля удаленно будут обучаться СмолГУ и НИУ «МЭИ». При этом студентам рекомендовали покинуть общежития.
Напомним, с 15 октября на дистанционное обучение ушли студенты физакадемии, а сельхозакадемия примет решение на следующей неделе.
Медицинский университет работает в очном формате. При этом на удаленный режим переходят те, кто болеет коронавирусом.