Смоленские ВУЗы продолжают уходить на дистанционный режим обучения из-за коронавируса

Смоленские ВУЗы постепенно переходят на дистанционный режим обучения. Все из-за роста количества заболевших COVID-19 и ОРВИ. Об этом пишет «Важное в Смоленске».

Так, с 13 ноября по 6 февраля удаленно будут обучаться СмолГУ и НИУ «МЭИ». При этом студентам рекомендовали покинуть общежития.

— Директор приказал уходить на удаленный режим работы беременным и женщинам, у которых есть дети до 14-ти лет. Также в университете запрещено находиться работникам с хроническими заболеваниями и старше 65 лет, — говорится в сообщении.

Напомним, с 15 октября на дистанционное обучение ушли студенты физакадемии, а сельхозакадемия примет решение на следующей неделе.

Медицинский университет работает в очном формате. При этом на удаленный режим переходят те, кто болеет коронавирусом.