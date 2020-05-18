Скорая застряла в грязи по пути к пациенту

Автомобиль скорой помощи застрял в грязи, направляясь к пациентке. Инцидент произошел в Чувашии и был заснят на видео.
Как сообщает «Регион online», медики ехали по грунтовой дороге в населенный пункт Ягаткино. Единственная дорога оказалась размытой после дождей. После того, как Газель медиков увязла в грязи, фельдшер пешком отправился к больной женщине. В это время шофер скорой стал выезжать из грязевого плена, призвав на помощь местных жителей. Однако последние помочь в вызволении микроавтобуса не смогли.
В итоге на место вызвали трактор, который выдернул Газель из грязи. Отмечается, что инцидент не помешал медикам доставить пациентку в больницу. Власти Чуманкасинского сельского поселения пообещали сделать в Ягаткино щебеночную дорогу.
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