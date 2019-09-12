Съезд «Единой России» будет посвящён выборам в Госдуму

12 сентября на заседании президиума Генсовета «Единой России» была озвучена тема предстоящего съезда партии. Мероприятие будет посвящено подготовке к избирательной кампании в Государственную Думу в 2021 году и оценке результатов прошедших выборов. На съезде также предстоит обновление партийных институтов.

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в 2020 году партию ожидает не менее напряжённая работа, чем в текущем электоральном цикле.

«В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах. По их охвату и количеству замещаемых мандатов работа будет не менее напряженной. Будут избираться 14 губернаторов, 11 заксобраний, 24 городские думы, пройдут 24 массовые кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления и пока одни довыборы в Государственную Думу. Времени на раскачку нет», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он добавил, что результат, который был получен в Единый день голосования 8 сентября 2019 года, — это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые «собирали наши кандидаты».

В Рязанской области 8 сентября проводились выборы глав муниципальных образований и депутатов местных представительных органов власти в 12 районах и городе Касимове, всего 68 избирательных кампаний, в том числе 27 по выборам глав поселений и 41 — по выборам депутатов. Рязанское региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло 100% кандидатов на все 372 вакантных мандата, по итогам Единого дня голосования единороссы заняли 331 мандат.

По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6419 избирательных кампаний, по итогам которых будет замещено более 47 000 мандатов. В том числе — 4 кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам; 19 — глав регионов; 13 — депутатов региональных законодательных собраний; 22 — депутатов гордум; 83 — по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще 3 кампании по прямым выборам мэров.

Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6275 выборов в органы местного самоуправления.