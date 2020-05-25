Семью изолировали без еды под Волгоградом

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В Волгоградской области целая семья оказалась изолированной и осталась без еды. Инцидент произошел в Иловлинском районе.

Семья, в которой двое детей, была отправлена на принудительную изоляцию после того, как у их соседки появилось подозрение на COVID-19. При этом женщина сдала тест на наличие вируса, и результат был отрицательным. При этом к дому ее соседей приехали медики и вручили бумагу, согласно которой семья должна самоизолироваться с 22 до 29 мая.

Администрация пообещала оснастить изолированных продуктами. Однако этого сделано не было, и глава семейства заявил, что творится «беспредел». По факту инцидента проводится проверка. Волонтеры уже обещали обеспечить семью продовольствием, пишет V1.