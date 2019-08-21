Саратовский дальнобойщик 17 часов вез раненого котенка в клинику, чтобы спасти

Житель Саратова Александр Ермолаев привез в Центр реабилитации животных в Екатеринбурге раненого котенка. Известно, что мужичина работает дальнобойщиком.

Он направлялся из Ростова в Екатеринбург. По пути, на обочине дороги в Башкортостане, шофер нашел полуживого котенка. Судя по всему, малыша сбила автомашина. Он плохо двигался. Мужчина развернулся, чтобы забрать животное с собой. Когда кот уже был в салоне, дальнобойщик стал искать клинику, чтобы спасти умирающего малыша. Клиника нашлась в Языково. Но там отсутствовало нужное оборудование, и работники центра предложили усыпить котенка. Водитель грузовика отказался и решил везти своего нового друга в Екатеринбург, в Центр реабилитации.

Мужчине удалось довезти кота до клиники. Там врачи ампутировали травмированную лапу животного и выходили потерпевшего. Сейчас идет процесс реабилитации. Его считают успешным. Спустя 3-4 недели Александр сможет забрать котенка к себе, сообщает Версия Саратов.

Фото: Е1