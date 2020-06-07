Рысь пыталась напасть на рабочих под Миассом

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Около Аргазинского водохранилища в Челябинской области рысь попыталась напасть на работавших на экскаваторах мужчин. От опасных последствий людей спас пес, отпугнувший дикое животное.

Момент «визита» рыси был заснят на видео. Ролик оказался в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре можно заметить, что рысь совершила несколько набегов и рыков, защищая свою территорию. Рабочие в это время спрятались от дикой кошки в кабине экскаватора.

Затем пес самоотверженно стал защищать людей. Он лаял и бросался в сторону дикого животного и смог отпугнуть рысь.