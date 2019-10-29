«Ростов» рассказал, чем занимался целый месяц Павел Мамаев

Футбольный клуб «Ростов» показал отчет, в котором описано, чем занимался полузащитник Павел Мамаев в ходе первого месяца нахождения в составе ростовской команды. Напомним, игрок присоединился к клубу после освобождения из исправительной колонии. В заявку в РПЛ его пока не внесли.

Известно, что сперва Павел Мамаев тренировался только по индивидуальной программе. 4 октября у него было первое занятие в общей группе. Когда были перерывы на игры сборных команд, полузащитник стал участником двусторонней игры с участием основной и молодежной команд ростовского клуба. Кроме того, на домашних играх Мамаев поддерживал свою команду, сообщает Sportbox.

Стоит напомнить, что Павла Мамаева освободили из колонии 17 сентября. Затем игрок расторг соглашение с ФК «Краснодар». После этого он подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

Фото: ФК «Ростов»