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Новости мираПроисшествия

Россиянина оправдали за драку со следователем на золотом Лексусе

Никита Брыкин

В Екатеринбурге суд вынесен приговор 24-летнему мужчине, которого заместитель начальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району обвинял в нападении и угрозе убийством, пишет «КП».

Судья отметила, что объективные доказательства противоправных действий обвиняемого отсутствуют. В связи с этим россиянина оправдали за драку со следователем.

О конфликте на заправке стало известно в сентябре прошлого года. Утверждается, что следователь на золотом Lexus и молодой человек не поделили аппарат по подкачке колес. Оба считали, что другой влез без очереди, после чего началась драка.

Мужчина рассказывал, что силовик якобы обматерил его и схватил за горло.

«Ты знаешь, кто я такой? Ты сломал себе жизнь, я тебя посажу», – приводит он слова следователя.

 Вскоре мужчине сообщили о возбуждении против него уголовного дела.

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